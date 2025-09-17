Среда, 17 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Рязанец потратил все деньги с найденной банковской карты, ему грозит до 6 лет лишения свободы

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

Рязанец потратил все сбережения с найденной банковской карты. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Жительница Рязани 22 лет сообщила в полицию, что с ее счета списали деньги. Выяснилось, что банковская карта была потеряна.

Опросив девушку, полицейские предположили, что банковская карта, скорее всего, была потеряна на выходе из гипермаркета на окраине Рязани. Выяснилось, что картой потерпевшей расплатился рослый мужчина. Почти за полчаса мужчина потратил в продуктовом магазине и бутике одежды все средства со счета — почти 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выявили, что к преступлению причастен 46-летний рязанец. Его задержали, похищенное изъяли.

По версии следствия, мужчина пошел в гипермаркет и заметил на полу у входа в магазин банковскую карту. Он не предпринял мер по возврату ее владельцу и начал оплачивать чужими деньгами покупки. Таким образом, в его действиях усматриваются признаки кражи — уголовно наказуемого преступления. Быстро исчерпав лимит карты, злоумышленник отправился с покупками домой, где его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

