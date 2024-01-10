Рязанец поставил на поток регистрацию иностранцев

В Рязани сотрудники полиции выявили по одному адресу на улице Луговой 3 факта фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Четверых приезжих из Средней Азии зарегистрировал у себя дома 45-летний рязанец. Фактически мигранты 38, 40, 53 и 54 лет жили в другом месте.

Позднее выяснилось, что злоумышленник причастен к фиктивной постановки на учет еще пятерых граждан иностранного государства.

В отношении рязанца заведены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет.