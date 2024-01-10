Среда, 10 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанец поставил на поток регистрацию иностранцев

7info
spot_img

В Рязани сотрудники полиции выявили по одному адресу на улице Луговой 3 факта фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Четверых приезжих из Средней Азии зарегистрировал у себя дома 45-летний рязанец. Фактически мигранты 38, 40, 53 и 54 лет жили в другом месте.

Позднее выяснилось, что злоумышленник причастен к фиктивной постановки на учет еще пятерых граждан иностранного государства.

В отношении рязанца заведены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах