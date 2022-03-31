Рязанец, после вмешательства судебных приставов, снёс незаконную постройку

На исполнение в Отделение судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области поступил исполнительный документ, в соответствии с которыми должникам было необходимо снести деревянную конструкцию на лоджии квартиры, которую суд признал незаконной. В соответствии с действующим законодательством, судебным приставом-исполнителем были возбуждены исполнительные производства.

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В срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа должниками исполнены не были, несмотря на неоднократные требования о сносе деревянной конструкции за свой счет, а также привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

Помимо этого, взыскателю было разъяснено, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исполнить решение суда он может самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) с последующим взысканием понесенных расходов с должников в соответствии со ст. 16 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», путем обращения в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения и исполнении судебного решения самостоятельно в порядке ст. 206 ГПК РФ. После этого, взыскатель, воспользовавшись своим правом, обратился в суд.

Должник, осознавая неотвратимость исполнения решения суда, снес самовольную постройку самостоятельно. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.