Рязанец получил условный срок за нападение на машину судебных приставов

Житель Ухоловского района Рязанской области, 1983 года рождения, признан судом виновным в совершении угрозы применения насилия в отношении судебных приставов (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Мужчина, пытаясь помешать работе судебных приставов, заблокировал автомобиль с двумя сотрудниками и его женой, которую везли для осуществления исполнительного производства. Не сумев открыть заблокированные двери, ухоловец буксировочным тросом разбил стёкла машины, требуя отпустить супругу.
Обвиняемый возместил ущерб за испорченный служебный автомобиль, но своей вины не признал.
В качестве наказания суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.