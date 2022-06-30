Рязанец получил условный срок за нападение на машину судебных приставов

Житель Ухоловского района Рязанской области, 1983 года рождения, признан судом виновным в совершении угрозы применения насилия в отношении судебных приставов (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Мужчина, пытаясь помешать работе судебных приставов, заблокировал автомобиль с двумя сотрудниками и его женой, которую везли для осуществления исполнительного производства. Не сумев открыть заблокированные двери, ухоловец буксировочным тросом разбил стёкла машины, требуя отпустить супругу.

— Действия обвиняемого были квалифицированы как угроза применения насилия в отношении представителя власти, — сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемый возместил ущерб за испорченный служебный автомобиль, но своей вины не признал.

В качестве наказания суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.