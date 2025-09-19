Рязанец получил срок за снятие денег с чужой банковской карты

Пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщила подробности рассмотрения в судах двух уголовных дел об избиении и краже денег.

Суд с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что в марте 2025 года в вечернее время в ходе конфликта осужденный избил потерпевшего, причинив вред его здоровью.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Московский районный суд Рязани приговорил ранее судимого мужчину к 2 годам лишения свободы за кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц областного центра нашел банковскую карту, которой расплатился в терминалах.

В результате указанных действий потерпевшей был причинен имущественный ущерб на общую сумму, превышающую 9 тыс. рублей.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.