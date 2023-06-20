Рязанец получил 8 лет колонии за убийство знакомого

Суд приговорил жителя Рязани к 8 годам заключения, признав его виновным в убийстве знакомого. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.
Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные Железнодорожным МСО Рязани.
Как установили следствие и суд, в ноябре 2022 года рязанец 1978 года рождения во время пьяной ссоры ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. Тот скончался на месте от полученного ранения.
В ходе следствия обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступления.
Отбывать наказание рязанцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.