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Рязанец получил 8 лет колонии за убийство знакомого

Татьяна Проводина
Источник: сайт СУ СКР по Рязанской области

Суд приговорил жителя Рязани к 8 годам заключения, признав его виновным в убийстве знакомого. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные Железнодорожным МСО Рязани.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2022 года рязанец 1978 года рождения во время пьяной ссоры ударил потерпевшего ножом в грудную клетку. Тот скончался на месте от полученного ранения.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Отбывать наказание рязанцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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