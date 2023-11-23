Четверг, 23 ноября, 2023
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Рязанец получил 200 часов обязательных работ за пьяную езду за рулём

7info
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Ряжский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В суде с участием государственного обвинителя установлено, что в июле этого года в городе Ряжске сотрудники ДПС задержали мужчину за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался. При этом фигурант ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

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