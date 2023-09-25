Рязанец получил 16 лет колонии за убийство женщины кирпичом

После апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор в отношении жителя Рязанской области Виктора Гаврюшина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Как установил суд, Гаврюшин за денежное вознаграждение и продукты питания помогал в решении бытовых вопросов своей односельчанке, гражданке М. Зимой потерпевшая также обращалась к нему за помощью с просьбой прогреть автомобиль. В конце марта 2022 года у подсудимого возник преступный умысел на нападение на гражданку М. и причинение ей смерти с целью хищения имевшихся в ее распоряжении денежных средств и автомобиля.

С целью реализации задуманного в коридоре ее дома Гаврюшин внезапно напал на потерпевшую и нанес не менее трех ударов кирпичом в голову, от чего она упала на пол. Затем, чтобы довести задуманное до конца, задушил ее руками и бросил в погреб ее дома. Гаврюшин похитил денежные средства в сумме 5300 рублей и автомобиль потерпевшей и скрылся с места происшествия.

Рязанский областной суд признал Виктора Гаврюшина виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, которое будет отбываться после отбытия основного наказания.