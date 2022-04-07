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Четверг, 7 апреля, 2022

Рязанец получил 12 лет колонии особого режима за наркопреступления

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Рязанец получил 12 лет колонии особого режима за наркопреступления

7info

Суд признал жителя Рязани виновным в пяти наркопреступлениях, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Мужчина действовал в составе организованной преступной группы, совершал незаконное перемещение через госграницу наркотиков в особо крупном размере, занимался их сбытом. Также хранил не собираясь продавать два вида наркотиков.

Рязанец уже имел судимость за незаконный оборот наркотиков. С учётом этого суд приговорил мужчину к 12 годам колонии особого режима.

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Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

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