Рязанец получил 12,5 лет колонии за убийство пристава

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), а также в незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч.1 ст.222 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2023 года в вечернее время фигурант, имея при себе автомат Калашникова, приехал на велосипеде в микрорайон Недостоево города Рязани к месту проживания начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области с целью убийства последнего по мотиву ревности. Дождавшись судебного пристава, мужчина произвел в него несколько выстрелов, причинив огнестрельные ранения головы и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Виновный бросил орудие преступления у мусорных контейнеров недалеко от места убийства и скрылся.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий убийство раскрыто в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и ФССП России. Фигурант был задержан и 5 ноября 2023 года на основании ходатайства следователя заключен под стражу. Орудие преступления изъято сотрудниками следственного управления.

Реклама

По уголовному делу проведено более 45 судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, физико-химические и ситуационные, допрошено около 50 свидетелей, в том числе установлен и допрошен несовершеннолетний, видевший, как фигурант покидает место преступления, осмотрены записи с камер видеонаблюдения, позволившие полностью восстановить маршрут движения мужчины в день убийства, произведены масштабные обыски и осмотры, в ходе которых обнаружен велосипед и другие следы преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.