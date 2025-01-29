Среда, 29 января, 2025
3.3 C
Рязань
Фото: прокуратура Рязанской области
ПроисшествияГлавные новости

Рязанец получил 12,5 лет колонии за убийство пристава

Алексей Самохин

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), а также в незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч.1 ст.222 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2023 года в вечернее время фигурант, имея при себе автомат Калашникова, приехал на велосипеде в микрорайон Недостоево города Рязани к месту проживания начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области с целью убийства последнего по мотиву ревности. Дождавшись судебного пристава, мужчина произвел в него несколько выстрелов, причинив огнестрельные ранения головы и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Виновный бросил орудие преступления у мусорных контейнеров недалеко от места убийства и скрылся.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий убийство раскрыто в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и ФССП России. Фигурант был задержан и 5 ноября 2023 года на основании ходатайства следователя заключен под стражу. Орудие преступления изъято сотрудниками следственного управления.

Реклама

По уголовному делу проведено более 45 судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, физико-химические и ситуационные, допрошено около 50 свидетелей, в том числе установлен и допрошен несовершеннолетний, видевший, как фигурант покидает место преступления, осмотрены записи с камер видеонаблюдения, позволившие полностью восстановить маршрут движения мужчины в день убийства, произведены масштабные обыски и осмотры, в ходе которых обнаружен велосипед и другие следы преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«У меня не выдержали нервы». Обвиняемый в убийстве рязанского судебного пристава выступил с последним словом

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.