Рязанец получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков

Железнодорожный районный суд Рязани признал ранее судимого жителя Старожиловского района виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Молодой человек вину не признал, заявил, что приобрёл запрещённые вещества для личного пользования.
Приговором суда 24-летний рязанец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.