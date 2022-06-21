Рязанец получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков

— Суд критически отнесся к показаниям подсудимого, поскольку ранее он был проинструктирован о роли закладчика наркотических средств неустановленным лицом, получил в свое распоряжение более 30 расфасованных пакетиков с наркотических средствами, что явно свидетельствует о том, что наркотические средства он хранил не для личного потребления, — говорится в сообщении прокуратуры.