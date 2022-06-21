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Вторник, 21 июня, 2022

Рязанец получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков

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7info

Рязанец получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков

Железнодорожный районный суд Рязани признал ранее судимого жителя Старожиловского района виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Молодой человек вину не признал, заявил, что приобрёл запрещённые вещества для личного пользования.

— Суд критически отнесся к показаниям подсудимого, поскольку ранее он был проинструктирован о роли закладчика наркотических средств неустановленным лицом, получил в свое распоряжение более 30 расфасованных пакетиков с наркотических средствами, что явно свидетельствует о том, что наркотические средства он хранил не для личного потребления, — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором суда 24-летний рязанец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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