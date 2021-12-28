Рязанец похитил 300 лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш

В Рязани задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в краже 300 лотерейных билетов из магазина на улице Интернациональной, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, молодой человек, зайдя в магазин, заметил, что никто из продавцов не обращает внимания на ларёк с лотерейными билетами. Злоумышленник вскрыл замок и похитил 300 билетов, после чего закрыл дверь и скрылся.

Найти подозреваемого удалось после опроса местных жителей. Выяснилось, что один мужчина хвастался, что скоро ждёт большую удачу — в тот самый день, на который назначен розыгрыш лотереи. В квартире 27-летнего рязанца полиция и обнаружила похищенное.

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Оказалось, что выиграли несколько билетов, но суммы денег небольшие.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до 7 лет лишения свободы.