Рязанец погасил долг по алиментам в 430 тысяч после отправки в зону СВО

В отделении судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя областного центра о взыскании с него алиментов. Мужчина должен был выплачивать денежные средства своей бывшей супруге, но долгое время уклонялся от выполнения своих обязательств. Задолженность по алиментам увеличивалась с каждым днем и достигла 433 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

В рамках исполнительного производства к неплательщику оперативно применен комплекс мер принудительного воздействия. В частности, проверено имущество, находящееся в собственности. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, временно ограничен выезд за пределы территории Российской Федерации. Также судебным приставом-исполнителем рязанец был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

В результате принятых принудительных мер для разрешения сложившейся ситуации должник принял для себя важное решение — заключил контракт с Министерством обороны РФ и убыл в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время с него взыскано 433 тыс. рублей задолженности по алиментам. Погашенная сумма передана взыскателю в полном объеме. Алименты ежемесячно удерживаются из денежного довольствия военнослужащего.

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Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области (приставы) очень надеются, что у мужчины, сегодня находящегося в зоне боевых действий, наступило осознание необходимости заботы о своем несовершеннолетнем ребенке.