Рязанец почти на 900 тысяч обманул мать участника СВО

В Рязани правоохранители задержали 28-летнего мужчина, которого подозревают в мошенничестве в отношении матери участника СВО. Подробности сообщила пресс-служба Управление МВД по области.

Злоумышленник похитил у 56-летней рязанки 870 тысяч рублей. Летом женщина сдавала в аренду дачный домик и познакомилась с арендатором. Молодой мужчина вошёл в расположение хозяйки и предложил ей несколько выгодных инвестиций. Узнав, что её сын находится в зоне специальной военной операции, аферист начал ссылаться на собственные связи с одним из благотворительных фондов. Через эту организацию, по его словам, можно было закупить квадрокоптеры и необходимое довольствие для военных. Поверив словам знакомого, потерпевшая передала ему крупную денежную сумму.

Как только съёмщик съехал из дома, перестал выходить на связь. Женщина обратилась с заявлением в полицию. В результате оперативной работы подозреваемый был найден и арестован. Следствие установило, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления и на этот раз скрывался у знакомых в Рязани. Похищенные средства он израсходовал на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».