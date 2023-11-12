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Рязанец Павел Игнатов стал обладателем Гран-при Премии «Студент года. Медики»

7info
Фото: ruy.ru

Рязанец Павел Игнатов стал обладателем Гран-при Премии «Студент года. Медики», сообщает сайт Российского Союза молодёжи.

Закрытие трека «Студент года. Медики» состоялось 10 ноября на базе РЭУ имени Г. В. Плеханова. В финале проекта принимали участие 100 студентов из 35 регионов России.

В течение трёх конкурсных дней участники прошли конкурсные этапы по профессиональной направленности. На Церемонии награждения были названы имена 18 лауреатов и победителей по 6 номинациям.

По итогам специального открытого трека Премии обладателем Гран-при стал Павел Игнатов из Рязанской области в номинации «Стоматология». Главную награду проекта вручили заместитель председателя РСМ Алексей Кривицкий и начальник управления по работе с молодёжью Сеченовского университета Анна Ермолавева.​

По словам Игнатова, врачом он хочет стать, чтобы продолжить дело отца. В подобном проекте рязанец принимает участие впервые.

— Хочу поблагодарить всех, для меня это одна из самых главных наград в жизни, — сказал Павел Игнатов.

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