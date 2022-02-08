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Вторник, 8 февраля, 2022

Рязанец ответит в суде за нападение с ножом на нового избранника бывшей супруги

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Рязанец ответит в суде за нападение с ножом на нового избранника бывшей супруги

Александр Ильин
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Житель Рязани 1974 года рождения предстанет перед судом за покушение на убийство нового избранника экс-жены, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что 7 сентября 2021 года мужчина, будучи пьяным, из ревности напал с ножом на нового возлюбленного бывшей супруги. Пострадавший получил ранение в живот, однако смог оказать сопротивление, удерживая злоумышленника до приезда правоохранителей. 

Нападавший отказался признавать вину, указывая, что случайно задел мужчину ножом, когда падал. Однако эту версию опровергли в ходе следствия.

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Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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