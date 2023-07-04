Рязанец отсудил неустойку и компенсацию за некачественный онлайн-курс

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области дано заключение по делу о взыскании денежных средств по Договору на оказание образовательных услуг с использованием удаленного доступа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

25 декабря 2021 года потребителем приобретен образовательный онлайн — курс «Факультет системной и бизнес-аналитики». Оплата курса произведена в полном объёме.

В ходе обучения потребителем было обнаружено, что материал на лекциях был преподнесен поверхностно, обучение постоянно прерывалось.

Потребитель обратился к исполнителю с письменной претензией на отказ от Договора и требованием возврата уплаченной за него денежной суммы. Исполнитель ответил отказом.

Потребитель обратился в суд с требованием взыскать с исполнителя уплаченные по Договору денежные средства, неустойку, компенсацию причиненного морального вреда и штраф.

Решением суда, с учетом мнения Управления, в пользу потребителя присуждено денежных средств на общую сумму более 300 000 рублей.