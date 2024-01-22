Понедельник, 22 января, 2024
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Рязанец открыл собственный интернет-магазин по продаже наркотиков

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Изображение от Freepik
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21-летнего жителя Рязани и его товарищей подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной преступной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подробности рассказало УМВД России по Рязанской области.

Молодые люди покупали и привозили партии наркотиков в Рязань, фасовали и делали «закладки», а потом размещали в интернете рекламу своего нелегального бизнеса.

Полицейские задержали всех участников группы. В общей сложности у них обнаружили и изъяли 193 грамма марихуаны и 2 грамма гашиша, а также электронные весы, упаковочные материалы и приспособления.

На данный момент проводится расследование незаконной деятельности.

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