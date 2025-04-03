Рязанец осужден за покушение на контрабанду военной продукции

Рязанец осужден за покушение на контрабанду продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

В 2024 году житель Рязанского района, имея в распоряжении микрофонно-телефонные гарнитуры для радиостанций, относящихся к категории иной военной техники, решил реализовать их с целью незаконного материального обогащения. Мужчина достиг договоренности о продаже 7 гарнитур с лицом, проживающим на территории иностранного государства. В пункте курьерской доставки грузов г. Рязани сформировал посылку, сообщив оператору ложные сведения о содержимом.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области в результате оперативно-разыскных мероприятий. По данному факту следственными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело.

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Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России (покушение на контрабанду продукции военного назначения). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.