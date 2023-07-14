Рязанец, организовавший интимный вечер для возлюбленной, сжёг квартиру на Новосёлов

Житель Рязани осуждён за неосторожное уничтожение имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Приговором мирового судьи 33-летний ранее неоднократно судимый житель Рязани осужден за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с огнем по ст. 168 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, а всего с учетом ранее вынесенных в отношении него приговоров — к 1 году 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего.﻿

Согласно обвинению, в 4 часа утра 6 января 2022 года осужденный отмечал годовщину отношений с сожительницей в снимаемой ею квартире на улице Новоселов. Для создания романтической атмосферы он зажег свечу и установил на крышке трёхлитровой банки рядом с диваном в комнате. После этого, оставив без присмотра источник открытого огня, удалился с возлюбленной в ванную комнату. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание отделки дивана, огонь перекинулся на сгораемые материалы предметов быта и декоративной отделки квартиры. В результате пожара собственнику квартиры был причинен материальный ущерб на сумму 400 000 рублей.

Осужденный полностью признал вину в совершенном преступлении и активно способствовал его расследованию.

Приговор суда в законную силу не вступил.