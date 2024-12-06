Рязанец организовал подпольный алкоцех с работниками-мигрантами

В Рязанской области сотрудники УФСБ и полиции задержали мужчину, подозреваемого в организации нелегального оборота этилового спирта. Операция была проведена в селе Высокое, где на территории склада действовал подпольный цех, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что на склад регулярно приезжал грузовик-спиртовоз, доставлявший крупные партии этанола. По данным следствия, незаконная деятельность велась около двух месяцев. Житель Рязани организовал закупку спирта, который затем разливали в пятилитровые емкости. Готовую продукцию распространяли по Рязанской области и соседним регионам.

Силовую поддержку при обыске оказала Росгвардия. В результате обнаружили: более 41 тысячи литров спирта; оборудование для разлива; пустую тару.

На складе трудились четверо иностранных граждан. Трое из них находились в России с нарушением миграционного законодательства и были направлены в спецучреждение для дальнейшего разбирательства.

Следственное управление ОМВД по Рязанскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта в крупном размере).