Рязанец Олег Карпов стал академиком РАН

Уроженца Рязани Олега Эдуардовича Карпова избрали академиком РАН, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

Малков назвал Карпова большим патриотом Рязани, отметив, что давно знаком с этим человеком.

Карпов — выпускник РязГМУ, окончил вуз с красным дипломом. Работал в Рязанской ОКБ.

Сейчас Олег Эдуардович — генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.

Малков поздравил медика с избранием академиком РАН, выразив уверенность что он создаст еще немало прогрессивных разработок.