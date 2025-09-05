Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Происшествия

Рязанец обвиняется в убийстве собутыльника на берегу реки 

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что в августе 2025 года в Александро-Невском районе подозреваемый совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки на берегу реки. На почве алкогольного опьянения между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес мужчине телесные повреждения, от которых последний скончался позднее в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

 Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

