Рязанец обвиняется в убийстве собутыльника на берегу реки 

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что в августе 2025 года в Александро-Невском районе подозреваемый совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки на берегу реки. На почве алкогольного опьянения между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес мужчине телесные повреждения, от которых последний скончался позднее в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.