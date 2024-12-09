Рязанец обвинил супермаркет «Перекресток» в продаже просроченной продукции, из-за которой он попал в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом пишет портал YA62.ru, ссылаясь на пострадавшего.

Рязанец рассказал, что 6 декабря в супермаркете «Перекресток» в ТРЦ «Малина» он купил детское фруктовое пюре. После их употребления он почувствовал недомогание. Мужчина обратился к врачу, терапевт направил его на госпитализацию с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

По факту произошедшего рязанец написал заявление в полицию.