Понедельник, 9 декабря, 2024
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Рязанец обвинил супермаркет «Перекресток» в продаже просроченной продукции

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Валерия Мединская
Изображение от mamewmy на Freepik

Рязанец обвинил супермаркет «Перекресток» в продаже просроченной продукции, из-за которой он попал в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом пишет портал YA62.ru, ссылаясь на пострадавшего.

Рязанец рассказал, что 6 декабря в супермаркете «Перекресток» в ТРЦ «Малина» он купил детское фруктовое пюре. После их употребления он почувствовал недомогание. Мужчина обратился к врачу, терапевт направил его на госпитализацию с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

По факту произошедшего рязанец написал заявление в полицию.

«Из запроса СМИ мы не получили достаточно информации, чтобы разобраться в ситуации — на присланном видео человек снимает, как покупает пюре, никаких дополнительных данных о товаре (чек, маркировка) мы так и не получили. После получения недостающих подробностей мы запустим внутреннюю проверку и уточним все детали, при необходимости окажем помощь покупателю. Отдельно отметим, что купленный товар — детское пюре — не может иметь одну и ту же дату производства и истечения срока годности, как указано в запросе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе X5 Group.

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