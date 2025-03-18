Рязанец обвинил рекламу с Нагиевым в продвижении «беспорядочных семейных связей»

Жители Рязани возмутился рекламной на телевидении с участием Дмитрия Нагиева. Соответствующий пост опубликовал паблик «Рязанский формат».

По мнению. автора сообщения, «Нагиев всё активнее продвигает беспорядочные семейные связи по ТВ». Пользователь соцсети заметил, что в рекламе у актёра регулярно появляются новые «жёны».

— Это ли не дискредитация института семьи и брака? Ведь такую рекламу смотрят и те, кто в браке уже лет пять, а то и поболее! — пишет автор поста.

Реклама

Рязанец предложил «ограничить его телевизионную семейную активность хотя бы до одной жены в год».