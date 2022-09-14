Рязанец незаконно прописал в своей квартире 11 иностранцев

В Московском районе Рязани 30-летний местный житель незаконно поставил на учёт в своей квартире 11 граждан Узбекистана. Преступление пресекли специалисты подразделения по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции.

Как установили правоохранители, житель дома по улице Семчинской фиктивно зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев в возрасте от 20 до 45 лет. Фактически эти граждане там не проживали. Такие действия, как отметили в Управлении МВД по Рязанской области, квалифицируются как уголовно наказуемое преступление.

По уголовному делу нарушителю грозит серьёзный штраф.

Управления ФСБ и МВД по Рязанской области напоминают гражданам, что фиктивная постановка на учёт иностранных граждан не только уголовно наказуемо. Такими действиями они способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению преступления.

Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранцы или фиктивно зарегистрированы мигранты, обращаться в правоохранительные органы по телефону 02, 102/112 для мобильных операторов связи или в УФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.