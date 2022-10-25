Рязанец на шоу«Влюбись, если сможешь» резко ответил ведущей Хилькевич

История с рязанцем Дмитрием Анохиным, который утаил от продюсеров проекта «Влюбись, если сможешь», что дома его ждет девушка, набирает обороты. Молодой человек продолжает влюбляться и флиртовать со своей парой Алиной Рюмшиной и, похоже, не хочет решать проблему с оставшейся дома возлюбленной.

Во время разговора с парнями ведущая Анна Хилькевич обратилась к Диме Анохину с предложением найти решение ситуации, в которой он очутился. На что пасечник резко отреагировал: «Я сам все решу!»

Участники получили возможность заработать деньги в общий призовой фонд. Для этого парам надо было всего лишь продемонстрировать взаимопонимание и доверие. Но сумма, которую участники принесли с испытания, показала, что с этим у ребят большие проблемы.

Неожиданным и приятным сюрпризом для участников стала вечеринка в баре с зажигательными танцами. Казалось бы, это хороший шанс для пар, чтобы вне виллы поговорить о своих чувствах и отношениях, а также разрешить все сложные вопросы. В результате вечеринка обернулась слезами, конфликтными ситуациями, ревностью и даже расставаниями.

Кто из пар не прошел проверку соблазнами, и кто вернулся на виллу в статусе одиночек, смотрите сегодня в 22.00 в новом выпуске шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ.

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