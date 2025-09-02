Рязанец на автомобиле сбил пешехода, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В феврале 2025 года рязанец 66 лет на автомобиле по улице Промышленной не уступил дорогу человеку на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил его. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Рязанца обвиняют в нарушении ПДД, в результате чего был нанесен тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения.