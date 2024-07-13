Рязанец месяц не знал о своём крупном выигрыше в «Русское лото»

Инспектор на железнодорожном вокзале из Рязани месяц не знал о своем крупном выигрыше в «Русское лото», сообщает пресс-служба компании.

Сергей Т.* покупает лотерейные билеты, когда есть время между делом зайти в фирменный магазин «Столото». Так, житель Рязани купил билет на 1530-й тираж государственной лотереи «Русское лото» и выиграл 777 778 рублей.

Мужчина никогда не придерживается определенного метода выбора билета, а покупает наугад три билета на предстоящий и на следующий ожидаемый тираж. В этот раз после покупки мужчина положил все билеты в сумку и забыл про них. Вспомнил только, когда снова проходил мимо фирменной точки «Столото».

— Почти месяц в сумке у меня пролежал крупный выигрыш! Когда сотрудница киоска мне озвучила сумму, я очень обрадовался. Считаю свою победу просто благоприятным стечением обстоятельств, — говорит Сергей. — На призовые средства закрою остаток кредита на автомобиль.

Житель Рязани 20 лет проработал юридическим консультантом, но пару лет назад сменил род деятельности. Теперь он работает инспектором на железнодорожном вокзале. В выходные лотерейный победитель любит ловить рыбу на реке Оке.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

*Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя мы не публикуем его фамилию.