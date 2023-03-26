Рязанец лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом состоянии

Московский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Московского района.

Подсудимого привлекали по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в июне 2022 года, а в августе того же года снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

В ходе судебного следствия была доказана вина подсудимого. Суд учёл мнение гособвинителя и назначил обязательные работы сроком 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 2 года.

Находившийся в собственности подсудимого автомобиль конфискован в собственность государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.