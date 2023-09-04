Понедельник, 4 сентября, 2023
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Рязанец Именин выиграл Кубок России по полумарафону

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Спортсмен из Рязани Александр Именин стал победителей Кубка России по полумарафону, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Состязания прошли в столице Прикамья в рамках Пермского марафона. Участниками забега стали элитные российские легкоатлеты. Трасса вымерена и сертифицирована специалистами всероссийской федерации легкой атлетики.

Именин пробежал дистанцию в 21 километр за 1 час 6 минут 23,5 секунды.

У женщин победительницей стала спортсменка из Якутии Наталья Леонтьева с результатом 1 час 15 мин 13 секунд.

Александр Именин — сотрудник рязанской полиции.

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