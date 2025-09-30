Вторник, 30 сентября, 2025
2.4 C
Рязань
Семья и отношения

Рязанец и волгоградка поженились через 17 лет после знакомства в Сети

Алексей Самохин
Фото со страницы Елены Сорокиной ВК

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась необычной историей любви пары, которая познакомилась в интернете ещё школьниками и впервые встретилась только спустя 17 лет.

Сергей, житель Рязани, и Елена, уроженка Волгограда, познакомились в Сети в 2007 году. Однако их первая встреча состоялась только в 2024 году, и всё решил один телефонный звонок.

По словам Сорокиной, после этого звонка Сергей быстро собрался и поехал в Волгоград на февральские праздники. Встреча оказалась судьбоносной: «Елена понравилась очень — сражен, очарован, пленён».

После первой встречи Сергей совершил 13 поездок за один год из Рязани в Волгоград, преодолевая 800 км на машине.

Пара решила регистрировать брак в Рязани, так как Елене очень понравился местный Дворец бракосочетания. Невеста также обрадовалась, что сотрудник ЗАГС, проводивший церемонию, оказался родом из Волгограда — «почти родной человек».

Елена Сорокина, приветствуя невесту, отметила, что Рязань теперь — это родина её семьи. Молодожёны пообещали отпраздновать 50-летие совместной жизни, и им пожелали обязательно выполнить эту «программу-минимум».

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.
Новости России

Причиной гибели ребенка при ударе БПЛА в Воскресенске стала роковая случайность

Мальчик, погибший вместе с прабабушкой при ударе украинского БПЛА...

Последние новости

РИА 7info разыгрывает билеты на спектакль «Остров заблудших душ» в Рязани

Розыгрыш проводим в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале. 

«Российская газета» рассказала об истории реставрации Успенского собора Рязанского кремля

Для завершения работ по реставрации, начатых несколько лет назад, потребовались дополнительные средства. Был объявлен новый тендер со стартовой стоимостью 665,9 млн рублей, который вновь выиграла московская компания АО «Агентство развития перспективных технологий».

Журналистка Хустик задержана за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста регионального и иностранного интернет-издания по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. 

Рязанская область полностью переходит на электронные повестки в осенний призыв

С 1 октября 2025 года в Рязанской области призывникам для прохождения срочной службы будут выдаваться только электронные повестки.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани рано утром 30 сентября 

Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 06:25. 

Рязанка получила более 900 тысяч рублей, предоставив свидетельства о рождении несуществующих детей

Осуждённая использовала фиктивные документы для получения материнского капитала в размере более 82 тысяч рублей

Бесплатные автобусы Рязань — Константиново будут ходить 4 и 5 октября

Музей-заповедник С.А. Есенина организует бесплатный проезд на автобусе из Рязани в Константиново

Ремонт подходов к Солотчинскому мосту через Оку начнут в октябре 2025 года

Специалисты рассказали о текущем состоянии моста. Напомним, что год назад экспертиза признала его предаварийным, и с тех пор ситуация только ухудшаеся.

Стало известно, кому передадут депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой

В связи с назначением Игоря Мурога сенатором Российской Федерации освободилось место в Рязанской областной Думе.

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации

В ночь с 29 на 30 сентября можно наблюдать полярное сияние

Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны около 23:00.

В водоеме села Дубровичи была обнаружена кишечная палочка

Анализ проб воды из водоема показал превышение допустимого уровня содержания общих колиформных бактерий.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в рязанском храме продлили до 3 октября

Рязанцев просят собрать для бойцов домашнюю консервацию 2025 года. Подойдёт всё, кроме грибов.

Две улицы Рязани останутся без света 30 сентября

С 09:00 до 16:00 жители двух улиц останутся без света в связи с проведением плановых работ.

Никас Сафронов усомнился, что Киркоров готов заплатить за памятник отцу Бедросу

Художник Никас Сафронов в беседе с агентством Ura.ru усомнился, что певец...