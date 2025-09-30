Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась необычной историей любви пары, которая познакомилась в интернете ещё школьниками и впервые встретилась только спустя 17 лет.

Сергей, житель Рязани, и Елена, уроженка Волгограда, познакомились в Сети в 2007 году. Однако их первая встреча состоялась только в 2024 году, и всё решил один телефонный звонок.

По словам Сорокиной, после этого звонка Сергей быстро собрался и поехал в Волгоград на февральские праздники. Встреча оказалась судьбоносной: «Елена понравилась очень — сражен, очарован, пленён».

После первой встречи Сергей совершил 13 поездок за один год из Рязани в Волгоград, преодолевая 800 км на машине.

Пара решила регистрировать брак в Рязани, так как Елене очень понравился местный Дворец бракосочетания. Невеста также обрадовалась, что сотрудник ЗАГС, проводивший церемонию, оказался родом из Волгограда — «почти родной человек».

Елена Сорокина, приветствуя невесту, отметила, что Рязань теперь — это родина её семьи. Молодожёны пообещали отпраздновать 50-летие совместной жизни, и им пожелали обязательно выполнить эту «программу-минимум».