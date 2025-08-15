Рязанец, фиктивно прописавший у себя 2 тысячи мигрантов, получил 3 года колонии

Приговор Советского районного суда города Рязани в отношении жителя региона 1991 года рождения, обвиняемого в организации канала незаконной миграции, вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Рязанской области.

Мужчина в период с 2021 по 2024 год при содействии неустановленных лиц приобрел несколько жилых помещений, в которых фиктивно зарегистрировал около двух тысяч граждан стран Центральной Азии, тем самым создал условия для их последующей незаконной легализации на территории Российской Федерации.

На основании совместных материалов УФСБ и прокуратуры Рязанской области следственными органами СУ СК России по Рязанской области в отношении злоумышленника и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.