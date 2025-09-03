Рязанец фиктивно прописал у себя дома пятерых мигрантов из Средней Азии

В Рязани полицейские выявили нарушения миграционного законодательства: 31-летний местный житель фиктивно зарегистрировал у себя пятерых иностранных граждан. По данным УМВД России по Рязанской области, мужчина сделал это за денежное вознаграждение.

Полицейские установили, что рязанец поставил на миграционный учёт пять граждан одной из стран Средней Азии, хотя заранее знал, что они не будут жить по указанному им адресу. За эту услугу он получил деньги.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, мог ли этот мужчина совершать подобные преступления и ранее.