Рязанец фиктивно поставил на учет в своей квартире трех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Октябрьском районе Рязани 42-летний местный житель поставил на учет в своей квартире на улице Полетаева трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 64 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Рязанцу грозит до 5 лет лишения свободы.