Рязанец до смерти избил знакомую во время конфликта

Рязанца подозревают в причинении смертельных травм знакомой. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Во время распития спиртного между 54-летним мужчиной и 40-летней женщиной произошел конфликт на фоне личной неприязни друг к другу, в ходе которого мужчина избил знакомую ногами и руками. Женщине нанесли множество ударов по туловищу и голове. От полученных травм она скончалась в медучреждении.

Личность подозреваемого установили, его задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Проводится сбор доказательств.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.