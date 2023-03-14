Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец до смерти избил свою мать из-за упрёков в злоупотреблении алкоголем

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Рязани будут судить за причинение смертельных травм своей матери. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани завершил расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1976 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, в конце сентября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою пожилую мать. Женщина от полученных травм скончалась. Причиной агрессии мужчины стали упрёки в его нежелании работать и злоупотреблении спиртным.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя ведёт к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. Свыше 80% бытовых преступлений совершается на фоне распития алкоголя.

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