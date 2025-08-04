Рязанец Андрей Пуляев умер во время соревнований  IRONSTAR в Нижнем Новгороде

Во время проведения в Нижнем Новгороде фестиваля IRONSTAR 113 в воскресенье, 3 августа, скончался спортсмен из Рязани Андрей Пуляев. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Пуляеву стало плохо незадолго до финиша водного этапа. Спасатели передали рязанца бригаде скорой помощи, но реанимационные мероприятия не принесли результата.

По данным организаторов, опытный спортсмен из Рязани до этого участвовал в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Для допуска к старту он прошёл медицинское обследование.

На сайте фестиваля сообщается, что Пуляев выступал в возрастной категории 40-44 лет.