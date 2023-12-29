Рязанец Александр Пучков сопровождает гуманитарную миссию в зону СВО

29 декабря из Рязани в зону СВО отбыл гуманитарный груз. Участие в гуманитарной миссии приняли депутат Рязанской городской думы Олег Смирнов, ГК «Автоимпорт», хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», школы № 3 и 39, детские сады № 109, №123 и №139, рязанские музыкальный и железнодорожный колледжи и префектура железнодорожного района города Рязани.

Сопровождает гуманитарный конвой депутат Рязанской городской думы Александр Пучков, который встретит Новый 2024 год у линии боевого соприкосновения.

Гуманитарные миссии, которые возглавляет рязанский депутат, — это уже добрая традиция, которая особенно укрепилась осенью 2023 года, когда из Рязанской области отправилось сразу несколько конвоев.

Перед отправкой груза команду волонтёров напутствовал председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Рязани, участник ВОВ Грибакин Герман Николаевич:

Александр Суворов говорил: «Победа любит нас»! Русский человек, познавший радость победы, никому её не отдаст.