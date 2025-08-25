Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

В зоне СВО пропал без вести рязанец Александр Логунов, сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.

После вынесения приговора Логунов подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.

Также сообщалось, он служил в штабе в/ч 31134 в Луганской области писарем. Его позывной — «Тихий».

Подробности пропажи рязанца неизвестны.