Рязанцы жалуются в Роспотребнадзор на услуги связи

Жители Рязанской области жалуются в Роспотребнадзор на качество услуг связи. По данным ГТРК «Ока», с начала года в региональное управление ведомства поступило около 150 подобных обращений.

Рязанцев не устраивало качество соединения, навязанные платные услуги, изменение тарифных планов.

Эксперты заявляют, компании вправе изменять тарифы, однако обязаны уведомлять об этом абонента не менее чем за 10 дней. Подключить платную услугу можно лишь с письменного согласия абонента.

Рязанцы могут направить претензию сотовому оператору заказным письмом с уведомлением. Если претензия не удовлетворена, гражданин может обратиться в суд.