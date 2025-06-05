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Фото: Изображение от pressfoto на Freepik
Общество

Рязанцы жалуются в Банк России на мошенничество и блокировку счета

Алексей Самохин

Жители Рязанской области в I квартале 2025 года направили в Банк России 291 обращение по работе кредитных организаций. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми частыми темами стали жалобы на мошенничество и трудности с расчетным счетом, в частности его блокировка или отказ в проведении операций. 

Почти в пять раз чаще писали о качестве обслуживания. При этом банки стали внимательнее относиться к внесению данных в кредитную историю клиентов: число обращений, где говорится о недостоверных сведениях, снизилось в 2,8 раза. Лучше стало и информирование: исчезли жалобы на непредставление информации по расчетному счету. 

Число обращений по работе микрофинансовых организаций осталось на прежнем уровне. Рязанцы реже писали о кибермошенничестве, меньше стало просьб проверить начисления и сообщений о навязывании услуг. Одновременно с этим добавились темы, которых не было в январе-марте прошлого года, например, банкротство клиентов МФО или запрет выдачи займа неплатежеспособному лицу. 

Продолжается снижение числа жалоб на страховщиков, в I квартале их поступило на 10% меньше, чем за тот же период год назад. Это связано с сокращением вопросов по ОСАГО, на которые традиционно приходится основная часть обращений по страховому рынку. 

«Среди жалоб по ОСАГО самой распространенной долгое время была процедура оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ). Но теперь автолюбители, которые не согласны со своим показателем, могут оставить обращение о пересчете в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы. Процедура оспаривания упростилась, в итоге жалоб стало меньше», — пояснила начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

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