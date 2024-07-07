Рязанцы жалуются на поваленные деревья, которые долго не убирают

В группе Rzn life опубликовали несколько постов, где рязанцы пожаловались на упавшие деревья, которые долго не убирают.

Дерево упало на перекрестке улицы Либкнехта д.11. По словам автора поста, причиной этого стал ураганный ветер.

«Одна часть упала на дорогу, но ее к полуночи убрали, а вот вторая часть дерева повисла на проводах. До сих пор не устранили, наверное, будут ждать разрыв проводов и аварийного отключения электричества» — сетует рязанка.

Другой подписчик группы жалуется на деревья, поваленные еще зимой. Фотографии сделаны неподалеку от Черезовских прудов. По словам рязанцы, деревья обещали убрать в начале июня. Одна крупная ветка свисает над пешеходным тротуаром.

Также рязанец отмечает, что территория грязная и неухоженная: вокруг мусор и бурьян.