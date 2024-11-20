Рязанцы жалуются на огромные очереди к травматологу в детской поликлинике №6

Рязанцы вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к травматологу в детской поликлинике №6. Об этом появился пост в группе «Рязань Онлайн».

Автор пишет что с 11 ноября принимают два врача и очень не продолжительное время. Один травматолог работает три часа в неделю, а второй — 2,5. Через госуслуги записаться не получается. Попасть на прием без талона также сложно.

Рязанка поделилась, что она просидела в очереди 1,5 часа. Однако ей так и не удалось попасть к врачу. КРоме нее, в тот день у кабинеты было «человек 20».

Пресс-служба министерства здравоохранения в ответ на жалобу рязанки написала следующий ответ: