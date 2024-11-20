Среда, 20 ноября, 2024
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Рязанцы жалуются на огромные очереди к травматологу в детской поликлинике №6

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Кристина Аманн
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Рязанцы вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к травматологу в детской поликлинике №6. Об этом появился пост в группе «Рязань Онлайн».

Автор пишет что с 11 ноября принимают два врача и очень не продолжительное время. Один травматолог работает три часа в неделю, а второй — 2,5. Через госуслуги записаться не получается. Попасть на прием без талона также сложно.

Рязанка поделилась, что она просидела в очереди 1,5 часа. Однако ей так и не удалось попасть к врачу. КРоме нее, в тот день у кабинеты было «человек 20».

Пресс-служба министерства здравоохранения в ответ на жалобу рязанки написала следующий ответ:

— В детской поликлинике действительно работают два ортопеда-травматолога Титова С.В. и Васильева А.В. по совместительству согласно занимаемым ставкам. Врач Клименко И.Г. является детским хирургом и не может принимать детей по направлению ортопедии и травматологии, она занимается профосмотрами несовершеннолетних и маленьких детей. К врачам есть предварительная запись на портале Госуслуг и через регистратуру.
Должны отметить, что льготные категории граждан должны иметь предварительную запись при плановом осмотре, но их могут принять вне очереди. В любом случае врачи стараются оказать помощь каждому обратившемуся в рамках графика работы.

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