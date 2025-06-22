Рязанцы зажгли 7 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

Жители Рязанской области присоединились к патриотическим акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», приуроченным ко Дню памяти и скорби.

Вечером 21 июня в областном центре, на площади Победы активисты региональных отделений движений «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы» зажгли 7 тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Они выложили из них символ воздушно-десантных войск с надписью «Рязань помнит». Участники почтили память павших минутой молчания. На сцене прошел спектакль «Май. 43-55», творческие коллективы исполнили песни военных лет.

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проходят во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. Центральной площадкой традиционно является Музей Победы в Москве.