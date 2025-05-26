Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщает Министерство спорта Рязанской области.

Международные соревнования по дзюдо «Памяти В.С. Ощепкова» — этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» среди мужчин и женщин. В минувшие выходные в Хабаровске завершился первый в этом году этап Russian Judo Tour – Fonbet международные соревнования, посвященные памяти В.С. Ощепкова.

Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран. Воспитанники СШОР «Комета» достойно проявили себя на турнире и привезли в стены родной школы золотую и бронзовую медаль соревнований: Карпов Константин в/к 100 кг, Магомедов Даниял в/к 90 кг.

Оба спортсмена тренируются под руководством Бодько Сергея и Панасенкова Юрия.