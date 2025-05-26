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Спорт

Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо

Анастасия Мериакри

Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом сообщает Министерство спорта Рязанской области.

Международные соревнования по дзюдо «Памяти В.С. Ощепкова» — этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» среди мужчин и женщин. В минувшие выходные в Хабаровске завершился первый в этом году этап Russian Judo Tour – Fonbet международные соревнования, посвященные памяти В.С. Ощепкова.

Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран. Воспитанники СШОР «Комета» достойно проявили себя на турнире и привезли в стены родной школы золотую и бронзовую медаль соревнований: Карпов Константин в/к 100 кг, Магомедов Даниял в/к 90 кг.

Оба спортсмена тренируются под руководством Бодько Сергея и Панасенкова Юрия.

Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран.
Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран.
Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран.

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