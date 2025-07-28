Рязанцы заключили брак в воздухе

Рязанцы сыграли свадьбу на воздушном шаре 26 июля 2025 года. Об этом сообщает группа «Сервис-ЗАГС».

Влюбленные Александр и Екатерина совершили незабываемое путешествие на воздушном шаре, которое завершилось свадьбой прямо в воздухе! Поднявшись на высоту 1000 метров над землей на закате солнца, романтичный полет стал идеальным фоном для самого важного события в их жизни — заключения брака.

Бракосочетание прошло в теплой атмосфере романтики и любви, которую подчеркивали живописные виды сверху, а совершающие полет люди в аэростатах, пролетающих рядом, стали гостями этого праздника, и со всех сторон слышалось «Горько!» и «Поздравляем!».

Желаем молодоженам такой же красивой, воздушной и высокой любви на долгие годы.