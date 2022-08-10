Рязанцы за полгода взяли ипотеку 3784 раза

Жители Рязанской области получили за первые шесть месяцев 2022 года почти 3,8 тысячи ипотечных кредитов на 11,1 млрд рублей. В целом розничный ипотечный портфель рязанцев за год увеличился более чем на 13% и составил на 1 июля 2022 года 81,4 млрд рублей.

В среднем по итогам полугодия жители области оформляли жилищные кредиты на 2,9 млн рублей, это на 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Вырос и средний срок кредитования — на два года, до 22 лет 9 месяцев.

Спрос, сократившийся в начале весны, начал восстанавливаться после того, как банки вслед за ключевой ставкой стали снижать процентные ставки по кредитам. Кроме того, выгоднее стала льготная ипотека с господдержкой: льготный лимит в 6 млн рублей можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. В результате в июне объем выданной ипотеки по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 47,3%.