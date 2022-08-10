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Рязанцы за полгода взяли ипотеку 3784 раза

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Жители Рязанской области получили за первые шесть месяцев 2022 года почти 3,8 тысячи ипотечных кредитов на 11,1 млрд рублей. В целом розничный ипотечный портфель рязанцев за год увеличился более чем на 13% и составил на 1 июля 2022 года 81,4 млрд рублей.

В среднем по итогам полугодия жители области оформляли жилищные кредиты на 2,9 млн рублей, это на 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Вырос и средний срок кредитования — на два года, до 22 лет 9 месяцев.

Спрос, сократившийся в начале весны, начал восстанавливаться после того, как банки вслед за ключевой ставкой стали снижать процентные ставки по кредитам. Кроме того, выгоднее стала льготная ипотека с господдержкой: льготный лимит в 6 млн рублей можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. В результате в июне объем выданной ипотеки по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 47,3%.

— Когда заемщик берет средства на покупку жилья, ему стоит обратить внимание на полную стоимость кредита. В нее входят и сумма основного долга, и платежи по процентам, и сумма обязательного в данном случае страхования, и возможные иные платежи и комиссии, если они предусмотрены договором, — предупреждает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — С 3 июля переплата по новым ипотечным сделкам ограничена: полная стоимость кредита теперь не может превышать среднерыночную больше чем на треть.

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