Рязанцы высказали недовольство выбором площадки для выступления группы «Ария»

Часть жителей Рязани осталась недовольна выбором площадки для выступления группы «Ария» в День города. Соответствующие комментарии появились в социальных сетях.

«Ария» выступила вечером 26 августа на площадке Зелёного театра ЦПКиО. По данным организаторов, концерт собрал порядка 5 тысяч человек.

В комментариях на странице ЦПКиО Вконтакте рязанцы пишут, что площадка не могла вместить всех желающих посмотреть концерт. Некоторым это было очевидно, люди остались дома.

Проводить концерты таких популярных групп рязанцы предлагают на стадионе или на площади Победы, где места больше. Также рязанцы обратили внимание на длинные очереди, которые приходилось стоять, чтобы пройти через рамку металлоискателя.

Представители ЦПКиО в комментариях не соглашаются.

— Обижаются те, кто поленился прийти пораньше. Запуск на площадку был с 19:00. В 20:00 ещё свободно (ну, естественно, немного отстояв в очереди) можно было пройти в сам Зелёный театр, — пишет в комментарии админ группы.

Также рязанцам напомнили, что у площади перед театром установлены экраны, на которых фанаты смогли увидеть концерт.