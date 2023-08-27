Воскресенье, 27 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы высказали недовольство выбором площадки для выступления группы «Ария»

7info

Часть жителей Рязани осталась недовольна выбором площадки для выступления группы «Ария» в День города. Соответствующие комментарии появились в социальных сетях.

«Ария» выступила вечером 26 августа на площадке Зелёного театра ЦПКиО. По данным организаторов, концерт собрал порядка 5 тысяч человек.

В комментариях на странице ЦПКиО Вконтакте рязанцы пишут, что площадка не могла вместить всех желающих посмотреть концерт. Некоторым это было очевидно, люди остались дома.

Проводить концерты таких популярных групп рязанцы предлагают на стадионе или на площади Победы, где места больше. Также рязанцы обратили внимание на длинные очереди, которые приходилось стоять, чтобы пройти через рамку металлоискателя.

Представители ЦПКиО в комментариях не соглашаются.

— Обижаются те, кто поленился прийти пораньше. Запуск на площадку был с 19:00. В 20:00 ещё свободно (ну, естественно, немного отстояв в очереди) можно было пройти в сам Зелёный театр, — пишет в комментарии админ группы.

Также рязанцам напомнили, что у площади перед театром установлены экраны, на которых фанаты смогли увидеть концерт.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рухнувшая скала засыпала старинный монастырь в Грузии

По данным источника, масса земли практически полностью накрыла территорию монастыря, построенного в VI веке.

Мужчина 15 раз ударил ножом знакомую на пляже в Туапсе

Возбуждено уголовное дело, задержанного собираются отправить в СИЗО.

Костные останки нашли в подвале дома в Рязанском районе

Кости, предположительно животного, обнаружили 27 августа в селе Высокое Рязанского района.

Шилово отпраздновало День посёлка

— У Шиловского края славное прошлое, и мы по праву можем гордиться настоящим, — написал Фомин

Группа «Ария» собрала в Рязани 5 тысяч зрителей

Музыканты исполнили свои знаменитые композиции: «Улица роз», «Беспечный ангел», «Осколок льда», «Штиль», «Колизей»…

Врач-гастроэнтеролог Снежана Кокошенко рассказала, как наладить работу ЖКТ

Советы опубликовал Минздрав Рязанской области.

Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Твери

По данным источника, ЧП случилось в доме № 8 по улице Фрунзе.

В Рязани прошёл фестиваль «Во! СемьЯ!»

По информации организаторов, событие прошло на новом месте под эгидой «Движения Первых». Ранее Фестиваль проходил в парке у Филармонии.

В Рязани стресс перед 1 сентября испытывают 29% матерей и 20% отцов школьников – SuperJob

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 32% родителей.

Опубликована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

Текст написан в 2018 году, когда курс доллара к августу вырос до 66 рублей после 56,7 рубля в январе.

Самолёт Москва — Минводы подал сигнал тревоги

По данным агентства, пассажирский Airbus начал снижение.

Московский народный хор выступил на Форуме древних городов в Рязани

В программе, которую представили в этот вечер рязанцам, прозвучали народные произведения Центральной России, Урала и Юга России, духовные сочинения, а также популярные песни советских и российских композиторов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации