Рязанцы выплатили более 1,5 млн рублей за нарушения противопожарного режима

Более 600 административных дел возбуждено сотрудниками МЧС за нарушение противопожарного режима в пожароопасный период. Об этом 25 июля сообщил телеграм-канал ГУ МЧС России по Рязанской области.

С начала пожароопасного периода должностными лицами ГПН возбуждено 603 административных дела за правонарушения, связанные с нарушением порядка выжигания сухой травы, мусора, разведения костров, а также за нарушения по уборке мусора, травы и покоса травы.

По результатам составлено 276 административных протоколов, в том числе:

— 222 в отношении граждан,

— 17 должностных лиц,

— 19 органов местного самоуправления,

— 18 юридических лиц.

Назначено административных наказаний в виде предупреждений – 190. Вынесено 83 штрафа, на общую сумму – более 1,5 млн. рублей.

Вынесено 235 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Внесено 8 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Направлено 551 информационное письмо с разъяснением требований пожарной безопасности.